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الإثنين، 12-12-2022 10:54 ص

الاحتلال يحكم على أسير من قلقيلية بالسجن 18 شهرًا

شششش


الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسير زيد حسين أبو رياش من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

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وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت أبو رياش بتاريخ 12/9/2022 بعد مداهمة منزل عائلته وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف "الجلمة"، والذي استمر معه لعدة أسابيع.


وأوضح أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير أبو رياش تهمة "التحريض، والمشاركة في نشاطات معادية للاحتلال تشكل خطرًا على أمن المنطقة".

 

صفا


 




 

 


 

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