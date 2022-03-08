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الثلاثاء، 08-03-2022 04:28 م

الاحتلال يحول السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية وإصابات بالرصاص والاختناق

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الوكيل الإخباري-أصيب 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل، الليلة، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

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وتقتحم قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية بينها جرافات ثقيلة، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد يوسف جرادات، والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جردات.


وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال حولت السيلة الحارثية إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت مداخل البلدة كافة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، وانتشرت في كافة أزقة البلدة، ومنعت دخول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وكذلك الطواقم الإعلامية، فيما تحلق طائرة استطلاع في سمائها.


واقتحمت وحدات هندسة الاحتلال منازل الأسرى الثلاثة، في ظل إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة 8 شبان على الأقل أحدهم بالرصاص الحي باليد، وآخر تم دعسه من دورية للاحتلال، وآخرون بشظايا القنابل الصوتية.

 

وفا

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