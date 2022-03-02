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الأربعاء، 02-03-2022 01:25 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل وبالعمل في محمية طبيعة جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في ثلاثة منازل في منطقة الجوايا شرق يطا جنوب الخليل، والعمل بمحمية طبيعية في خلة الضبع بمسافر يطا.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال سلّمت المواطن اسماعيل حسين النواجعة إخطارا بوقف بناء في منزله، الذي تبلغ بمساحة 170 مترا مربعا، وكانت قوات الاحتلال قد هدمته قبل نحو ستة أشهر.


وأضاف عمور، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطنين محمود دعسان النواجعة، ومحمود عويص النواجعة اخطارين، بوقف البناء في منزليهما في المنطقة ذاتها.


وأشار إلى أنه للمرة الثانية خلال أسبوع، سلّمت قوات الاحتلال اخطارا يقضي بوقف العمل والبناء في محمية خلة الضبع التي تبلغ مساحتها نحو ألفي دونم، علما انه تم هدم ثلاث آبار في المنطقة ذاتها قبل شهر، وجرفت الطرق الداخلية لهذه المحمية، التي تعد متنفسا لسكان المسافر.

 

وفا

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