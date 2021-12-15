الاحتلال يخطر بوقف العمل في عدد من المساكن والمنشآت جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-اخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في عدد من المساكن والمنشآت، من بينها حديقة للأطفال في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وأفاد رئيس مجلس قروي سوسيا لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سوسيا في مسافر يطا، واخطرت بوقف العمل في "بركس" للمواشي، وغرفة سكنية يعودان للمواطن محمود نواجعة، وبئر مياه للمواطن نصر نواجعة.



وبحديقة ومتنزه للأطفال كانت قد أنشأته مؤسسة انقاذ الطفل عام 2017 لصالح اطفال القرية، وجرى صيانته وترميمه هذا العام.



وفا

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