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الإثنين، 04-03-2024 12:02 م

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

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الوكيل الإخباري- خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت منتصف الليلة الماضية، مدينة طولكرم من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال واطلاق كثيف للاعيرة النارية، دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وشاركت خمس جرافات عسكرية من النوع الثقيل، في تدمير شوارع المخيم، خاصة مقطع شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الرئيسي، الذي حفرته لعدة امتار تحت الارض وبات أشبه بخندق.

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وفا

 




 

 


 

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