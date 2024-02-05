قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من طولكرم

الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مدينة طولكرم وضواحيها.

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وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين وهم: محمود جميل، وفادي جميل أسطى علي بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وقتيبة سمور من منزله في الحي الشرقي للمدينة، وإياد قعدان ونجله عدي من ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم.



وكانت قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين تحديدا في الحي الشرقي ودوار المسلخ ومنطقة ديوان الجلاد، وضاحية ارتاح وعزبة الجراد.



واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية بكثافة دون أن يبلغ عن اصابات.

