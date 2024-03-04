الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل: أيمن شاكر الجنيدي، وأمير عدلي الشماس، وقيدار محمد غيث، وعثمان الجعبري، وهاني الشريف، والشقيقين أديب وإبراهيم شفيق القواسمة، وباسل حاتم القواسمي، وعمار القواسمي، والشقيقين مراد ومحمد سعدي القواسمة، وبشار أحمد القواسمة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

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