الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة

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الخميس، 25-01-2024 05:23 م

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة

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 الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، راح ضحيتها 20 مواطنا و 180 إصابة".


وأضاف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة ".

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