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الأربعاء، 27-12-2023 08:30 م

القناة 12 العبرية: جندي عائد من غزة أطلق النار على رفاقه وأصابهم

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جنديا إسرائيلياً أطلق النار على رفاقه وأصابهم بجروح بعد "استيقاظه من كابوس".

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وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن "جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار، إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه".


وأشارت إلى أن "حادثة الجندي حولت لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي"، وفقا للقناة.


وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 170 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم.


 




 

 


 

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