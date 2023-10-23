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الإثنين، 23-10-2023 01:50 م

الاحتلال اعتقل 109 مقدسيين منذ بدء العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، اعتقال 109 مقدسيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحجة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وزعمت شرطة الاحتلال في القدس، أنها تعاملت منذ السابع من الشهر الجاري مع 228 منشورًا وصفتها "بالتحريضية" على صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى إثرها تم اعتقال 109 فلسطينيين، منهم 90 ما زالوا رهن الاعتقال، وتم إلى الآن توجيه 11 لائحة اتهام.

وستوجه شرطة الاحتلال يوم غد الثلاثاء لائحة اتهام ضد أحد خطباء المساجد من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس، بعد أن قُدمت لائحة أخرى بحق أحدهم في مدينة القدس.

 




 

 


 

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