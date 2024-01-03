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الأربعاء، 03-01-2024 01:11 ص

الاحتلال يرفع حالة التاهب القصوى ويتوقع رداً قاسياً على اغتيال العاروري

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن "إسرائيل" تستعد لرد شديد من قبل حزب الله اللبناني، على عملية اغتيال نائب الرئيس السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري، في قصف استهدف مكتب الحركة في منطقة المشرفية، في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت كذلك عن استشهاد 6 من كوادر حماس.

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جاء ذلك في تصريحات أوردها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي نقلا عن "مسؤول إسرائيلي رفيع" (لم يسمه)؛ وأشار الموقع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل" تلتزم الصمت المطبق، ويتجنبون التعليق على العملية التي نفذت في بيروت، فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجيش بحالة جهوزية وتأهب قصوى على الحدود الشمالية.

 




 

 


 

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