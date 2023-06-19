الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

فلس الريف يزود 327 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون دينار

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

الملك يلتقي ملك إسبانيا اليوم في مدريد

اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

الإثنين، 19-06-2023 08:57 ص

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة

6


الوكيل الإخباري - سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد المقدسي محمد أبو جمعة (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب قرية بيت سيرا غرب رام الله، في أيلول 2022.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور تزامنا مع تسليم جثمان الشهيد، وانتشرت قوات أخرى بشكل مكثف في محيط مقبرة باب الأسباط، واستدعت سيارة المياه العادمة وفرق الخيالة، بعد أن وضعت شروطا على العائلة لدى مواراته الثرى.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الطور، تزامنا مع تسليم الجثمان.

وأعلنت مساجد بلدة الطور الحداد العام على روح الشهيد اليوم الإثنين.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

احتلال 10

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

88

إصابة 6 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة خلال اقتحام جنين

اسعاف

3 شهداء و31 إصابة خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

bbc6581f890b6732fb9e9fa4213cd3ec

"هيئة الأسرى": إرجاء إضراب الأسرى الإداريين للشهر المقبل

أخبار متعلقة
احتلال 4

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مدينة القدس

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على حاجز عسكري

ط

الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي طولكرم

اح

الاحتلال يغلق مداخل شرق رام الله لليوم الثامن

احتلال8

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

9

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في غزة