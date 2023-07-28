الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى

الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان في رام الله بأن قوات الاحتلال نشرت المئات من عناصرها وسيرت عشرات الدوريات الراجلة من جنودها في مختلف مداخل البلدة القديمة والأقصى، ودققت في بطاقات المصلين الشخصية، كما منعت حافلات تقل المصلين من الضفة الغربية من الدخول للقدس لأداء صلاة الجمعة.



وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود برفقة وزراء وأعضاء كنيست اقتحموا الأقصى يوم أمس الخميس بمناسبة ما يدعونه حلول عيد ذكرى خراب الهيكل.

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