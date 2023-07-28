الجمعة 28-07-2023
الوكيل الاخباري

استطلاع : 58% من الإسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية

45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

%23.4 نمو صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 أشهر من العام الحالي

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى

الاحتلال يقتحم مدرسة بلدة بيتا ويحطم محتوياتها ويستولي على كاميراتها

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

الأمن: وفاة و4 إصابات بحادث سير مروع صباح اليوم

غوتيريش يحذر: "عصر الغليان العالمي" بدأ في الأرض

وفاة شاب وطفل غرقا في بحر رفح

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

الجمعة، 28-07-2023 11:57 ص

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة والأقصى

٦


الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان في رام الله بأن قوات الاحتلال نشرت المئات من عناصرها وسيرت عشرات الدوريات الراجلة من جنودها في مختلف مداخل البلدة القديمة والأقصى، ودققت في بطاقات المصلين الشخصية، كما منعت حافلات تقل المصلين من الضفة الغربية من الدخول للقدس لأداء صلاة الجمعة.


وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود برفقة وزراء وأعضاء كنيست اقتحموا الأقصى يوم أمس الخميس بمناسبة ما يدعونه حلول عيد ذكرى خراب الهيكل.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتت

استطلاع : 58% من الإسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية

اق

45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ر

الاحتلال يقتحم مدرسة بلدة بيتا ويحطم محتوياتها ويستولي على كاميراتها

رفح

وفاة شاب وطفل غرقا في بحر رفح

ط

السعودية تدين اقتحام بن غفير والمستوطنين للأقصى

احتلال9

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من أريحا

أخبار متعلقة
احتلال 1

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ة

مفتي القدس يحذر من تداعيات قرار الاحتلال ضد لجنة إعمار المسجد الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"