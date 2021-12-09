الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 32 فلسطينيا في الضفة

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 32 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

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ففي محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مراسلة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت الشقيقين علاء وعمر موسى أبو ريالة، وابن عمهم رشاد أمجد أبو ريالة؛ والمواطنين أحمد حسين درباس محمد حسين درباس، وخليل عودة خلال مداهمتها منازلهم في البلدة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، وآخر من المدينة.



وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت تسعة مواطنين وهم: عبد المجيد جوابرة، ومحمود جوابرة، وماهر جمال أبو وردة، ومحمد شحادة، وعمر عبد الكريم خميس، وعيسى أبو غازي، ومحمود أبو غازي، ومحمد فتحي شحادة، وراني محمد هديب، ومن مدينة الخليل خزامة غيث.



وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس سبعة مواطنين بعد اقتحامها المدينة.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا" بأن قوة احتلالية اقتحمت عدة أحياء في المدينة ومنطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: أيوب رمزي دويكات، وعمر الشخشير، وإبراهيم دويكات.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المدينة، واعتقلت: حسن تفاحة من منطقة الضاحية، وأنس شتيه من شارع مؤتة، وحمزة طبنجة من خلة العامود.



وكانت قوة احتلالية اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس واعتقلت المواطن إبراهيم مصطفى عابد.



وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، واستدعت آخر للتحقيق.



وأفادت مصادر أمنية لـــــــــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مهدي عمر زيادة، من شارع الصف وسط بيت لحم، ومحمد نضال مناصرة، وعبد الكريم عياد ونجله بلال، ورامز اللحام، وجميعهم من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



كما سلمت الشاب أحمد رامز برقان من مخيم الدهيشة بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".



وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين.



وذكرت مصادر محلية لــــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد جمال صوي (20 عاما)، الطالب في جامعة خضوري، بعد مداهمة منزله في المدينة، والشاب ‫ابراهيم أيوب شلهوب بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وفا

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