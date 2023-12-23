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السبت، 23-12-2023 11:58 ص

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 32 معتقلا

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجدّدت أوامر الاعتقال الاداري بحق 32 معتقلا.

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وأرفقت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداريّ بين (جديد وتجديد)، على النحو التالي:


1.     عبد السلام وليد خالد قوقا / الجبل الشمالي (4 أشهر)
2.     عرفات إبراهيم محمد قواسمة / الخليل (4 أشهر)
3.     محمد إبراهيم سلاش خمور / جنين (6 أشهر)
4.     محمود طالب خضر ذياب / طولكرم (6 أشهر)
5.     محمد أمجد سليمان رداد/ صيدا (6 أشهر)
6.     أحمد عبد الله حسين بشارات / فرعة جفتل (6 أشهر)
7.     بسام عمار روحي بعارة / نابلس (6 أشهر)
8.     علي أحمد عودة سلامة / نابلس (6 أشهر)
9.     محمد ياسين خليل جبر/ مخيم الدهيشة (6 أشهر)
10.    صبري ناهض موسى ابو شماس / طولكرم (5 أشهر)
11.    ضياء جميل عبد الله زواهرة / بيت لحم (4 أشهر)
12.    أحمد نصري رشيد صبارنة/ بيت امر (6 أشهر)
13.    أحمد عيد محمود غانم/ جنين (6 أشهر)
14.    خالد علي عبد اللطيف عيسى/ قلقيلية – (4 أشهر)
15.    رضا رزق عبد العزيز مسالمة /دورا (6 أشهر)
16.    محمد نادر محمد النتشة / الخليل (6 أشهر)
17.    محمد وائل محمد فرارجة/  مخيم الدهيشة (6 أشهر)
18.    علي سعيد علي بعران/ بيت أمر (6 أشهر)
19.    محمد مصطفى محمد الجياوي/ دير سامت (6 أشهر)
20.    أحمد عزمي عبد الرحمن حناتشة/ خرسة (6 أشهر)
21.    ياسين سمير مصطفى عرمان/ نابلس (6 أشهر)
22.    محمد مصطفى اسعد حسن/ جنين ( 4 أشهر)
23.    أمير لؤي احمد ابو عرجا/ طولكرم (6 أشهر)
24.    علي محمد علي مشارقة/مخيم جنين (6 أشهر)
25.    باسل جمال عزات جعبري/ جنين (6 أشهر)
26.    ساجي بهاء حماد حامد/ رام الله (6 أشهر)
27.    عامر منير عوني عبد الغني/ صيدا (6 أشهر)
28.    عبد الله سليمان حسن قطناني/نابلس (6 أشهر)
29.    جلال الدين رائد عبد المعز عمر/ سلواد (4 أشهر)
30.    عبد الرحمن عدنان عبد الرحمن عليان / نابلس (4 أشهر)
31.    مؤمن يحيى محمد أخرس/ عقبة جبر (4 أشهر)
32.    مخيمر مهيب فضل أيوب/ نابلس (4 أشهر)

 

وفا

 




 

 


 

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