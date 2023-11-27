قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

الوكيل الإخباري
- أعلنت كتائب القسام قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الاثنين، رابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:اضافة اعلان
الأسيرات:
- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين
- نفوذ جاد عارف حماد / القدس
- عطاف يوسف محمد جرادات / جنين
الأشبال
آدم عبودة حشن غيث / القدس
صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس
عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس
محمد مهند محمد أبو حمص /القدس
منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس
عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة
عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل
جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
خليل فراس خليل هيكل /القدس
خالد أبو عصب/ القدس
محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل
أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم
دجانة محمود موسى عطون/ القدس
يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
قسم خالد محمود العلامي/ الخليل
يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
محمد غازي محمد نزال/ جنين
ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس
يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس
محمد هاني راتب هيموني / القدس