الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إيران: وجهنا تحذيرا لحاملة طائرات أميركية دخلت مياه الخليج

بايدن: نستفيد من الهدنة لزيادة كمية المساعدات لغزة

هاغاري: هدفنا تفكيك حماس وإعادة الأسرى

قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

ماذا قال السنوار لمحتجزين إسرائيليين في غزة؟

إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

عاجل

إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية

الإثنين، 27-11-2023 09:31 م

قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.41.50 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الاثنين، رابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:اضافة اعلان


الأسيرات:
-  ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين
 - نفوذ جاد عارف حماد  / القدس
- عطاف يوسف محمد جرادات / جنين

الأشبال
آدم عبودة حشن غيث / القدس
صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس
عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس
محمد مهند محمد أبو حمص /القدس
منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس
عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة
عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل
جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
خليل فراس خليل هيكل  /القدس
خالد أبو عصب/ القدس
محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل
أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
صلاح عمران محمد صلاح/  بيت لحم
دجانة محمود موسى عطون/ القدس
يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
قسم خالد محمود العلامي/  الخليل
يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
محمد غازي محمد نزال/ جنين
ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس
يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس
محمد هاني راتب هيموني / القدس

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ر

بايدن: نستفيد من الهدنة لزيادة كمية المساعدات لغزة

WhatsApp Image 2023-11-27 at 10.06.42 PM

هاغاري: هدفنا تفكيك حماس وإعادة الأسرى

WhatsApp Image 2023-11-27 at 9.22.51 PM

ماذا قال السنوار لمحتجزين إسرائيليين في غزة؟

٨

إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة إسرائيلية

٧

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

e9459af3-oqab4hoc22b47y5wkcfshj

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

أخبار متعلقة
photo_2023_10_08_13_46_27

إعلان أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

239947

سرايا القدس تستهدف قوات إسرائيلية شرق خان يونس وشمال مدينة غزة

6549561142360456335293ca

نادي الأسير الفلسطيني يؤكد استشهاد أسير من غزة في سجن عوفر

380194

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

ebpBPH97fVnSUrnXOlBE6DuYgyKoRsIFdWJfgYul

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

1699011301802

5500 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى