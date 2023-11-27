قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

الوكيل الإخباري

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- أعلنت كتائب القسام قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الاثنين، رابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:الأسيرات:- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين- نفوذ جاد عارف حماد / القدس- عطاف يوسف محمد جرادات / جنينالأشبالآدم عبودة حشن غيث / القدسصلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدسعمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدسمحمد مهند محمد أبو حمص /القدسمنتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحمعبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفةيوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرةأحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرةنديم محمد حسين أبو عرة /طوباسعبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرةعلاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرةمحمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرةعبد الله أكرم محمد اخليل / الخليلجواد توفيق يوسف كميل/ جنينخليل فراس خليل هيكل /القدسخالد أبو عصب/ القدسمحمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليلأحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرةأيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرةصلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحمدجانة محمود موسى عطون/ القدسيزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليلحمزه صالح محمد داود / قلقيليةقسم خالد محمود العلامي/ الخليليحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلسمحمد غازي محمد نزال/ جنينينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرةمشعل نمر نايف بني جابر / نابلسيزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلسمحمد هاني راتب هيموني / القدس