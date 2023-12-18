الاحتلال يصيب شابا ويعتقل فتاة في أريحا

الوكيل الاخباري-

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أصيب فجر اليوم الاثنين، شاب بالرصاص الحي، واعتقلت مواطنة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا.وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وانتشرت في أحيائها، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا.واعتقلت قوات الاحتلال الشابة نفيسة راشد الزربا (30 عاما) من منزل عائلتها في حي العرب من أريحا.