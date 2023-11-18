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السبت، 18-11-2023 11:57 ص

الاحتلال يعتقل 5 شبان من أريحا

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 شبان من محافظة أريحا.

وأفادت مصادر ، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربون" تبعتها تعزيزات عسكرية للاحتلال، اقتحمت مدينة أريحا واعتقلت الشابين أحمد دويك من منزله في شارع قصر هشام، وأحمد أبو شاكر من منزله في حي كتف الواد وسط اريحا، وأحمد براهمة.

وتخلل الاقتحام تحطيم مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين واندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فصايل شمال أريحا واعتقلت كل من: باسل جاسر سليمان كعابنة، ومحمود سليمان سلمان كعابنة.

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وفا


 




 

 


 

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