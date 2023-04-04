الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

بريطانيا: تغريم تيك توك حوالي 12 مليونا لانتهاك حقوق الأطفال

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

وزير الشباب يبحث ومنسقة الأمم المتحدة في الأردن التعاون المشترك

262 حالة طلاق في الاردن خلال اول اسبوع من رمضان

رسميا.. فنلندا عضوا في الناتو

فنلندا تستعد للانضمام إلى حلف الناتو رسميا اليوم الثلاثاء

السعودية تخصص أجود أنواع العود الفاخر لتطييب الحجر الأسود والكعبة- فيديو

الغذاء والدواء: فيروس متلازمة البقع البيضاء في الروبيان لا يشكل قلقاً على سلامة الغذاء

بيسكوف: وضع فنلندا يختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا

ليتوانيا تحظر شراء الروس لعقارات في البلاد

الثلاثاء، 04-04-2023 12:53 م

الاحتلال يضاعف ميزانية المستوطنين لمراقبة وملاحقة البناء والزراعة بمناطق "ج" الفلسطينية

7777


الوكيل الاخباري - ضاعفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الميزانيات التي ترصدها للمستوطنين لمراقبة وملاحقة البناء والزراعة الفلسطينية في المناطق المسماة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، ضمن خطة وضعتها لتفريغ تلك المناطق من الفلسطينيين وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاستيطان الإسرائيلية تتجه إلى مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، وستوظف هذه الميزانيات من أجل مراقبة وتوثيق البناء للفلسطينيين في المناطق (ج)، حيث أدرج ذلك ضمن الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.


ووفقا للصحيفة، سيتم تخصيص ميزانية بقيمة (12 مليون دولار) لمجالس المستوطنات ، مقابل نحو 6 ملايين كانت مخصصة لذلك في الماضي.


يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعمل وتنشط في مستوطنات الضفة ما تسمى "دوريات الأراضي"، التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تقدم هذه الدوريات تقاريرها إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" وسلطات جيش الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين، حيث أن هذه الدوريات التابعة للمستوطنات ليست لديها صلاحيات وسلطة تنفيذية من الناحية العملية لمنع البناء والتوسع الفلسطيني، لكنها تعمل كمحرك للضغط على "الإدارة المدنية"، التي تقدم تقارير لسلطات الاحتلال عن البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).


يذكر أن المنطقة ج تشكل 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على اتفاقية أوسلو، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، تسيطر إسرائيل على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.


وتعرف هذه المناطق باختزانها للموارد الطبيعية كالمياه والطاقة والمعادن والمراعي، إذ تحتوي على 90 بالمئة من الثروات الطبيعية في الضفة الغربية، وتعتبر الأخصب زراعيًا، وهو ما عزز إجراءات وسياسات الاحتلال في تلك المناطق، وبسط نفوذها، ما أدى إلى إلحاق الأضرار البالغة فيها، وجعلها تعاني أوضاعًا اقتصادية هشة.

 

 بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة الخليل

اقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 99

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

احتلال 999

3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في بيت لحم

5

إصابة جنديين إسرائيليين طعنًا في الأراضي المحتلة

احتلال8

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم قرى وبلدات في جنين

احتلال 9

الاحتلال يقتحم بلدتي الزبابدة ورابا في جنين

ظ

إعلان الحداد العام في نابلس والأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان

مم

الاحتلال يجرف أراضي شمال شرق خان يونس

زززز

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

احتلال

مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط