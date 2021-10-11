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الإثنين، 11-10-2021 11:25 م

الاحتلال يطلق النار تجاه طواقم بلدية غزة

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الوكيل الاخباري - قالت بلدية غزة إن جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلق الرصاص الحي من طائرة مسيرة دون طيار تجاه طواقم البلدية أثناء محاولتها إطفاء النيران المشتعلة في مكب جحر الديك شرق مدينة غزة.

وأشارت البلدية في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى أن هذا الاعتداء دفع الطواقم للانسحاب من المكان لبعض الوقت حفاظاً على سلامتهم، والعودة بعد التنسيق مع الجانب الآخر من خلال الشؤون المدنية، والسماح بإدخال آلية واحدة من نوع كباش وجيتر مياه فقط، لافتة الى أن الآليتين لا تكفيان للسيطرة على الحريق.

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