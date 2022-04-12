الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد إبراهيم صبيح (18 عاما)، نصر الله إبراهيم صبيح، ومنتصر إسماعيل موسى (17 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، وداهمت عددا من المنازل تعود للشقيقين جلال ووجيه عايد ثوابته، وباسل محمد ثوابته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفا