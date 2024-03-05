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الثلاثاء، 05-03-2024 09:31 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من طولكرم.

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وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد المهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وعيسى حسن توبة، من منزله في بلدة كفر جمال جنوب المحافظة، ومحمود شريتح (الطاهر)، من منزله في حي الاسكان الفلسطيني في الحي الشمالي بمدينة طولكرم للضغط على شقيقه علاء بتسليم نفسه، وكان تعرض عدة مرات للاعتقال للسبب نفسه.


وداهمت قوات الاحتلال محل الطاهر للأدوات المنزلية في شارع الحدادين بالمدينة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.


 




 

 


 

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