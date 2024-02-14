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الأربعاء، 14-02-2024 01:53 م

9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدينة غزة

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الوكيل الاخباري - استُشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال مدينة غزة، الذي يدخل يومه الحادي والثلاثين بعد المئة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في غارتين من طائرات الاحتلال استهدفتا منازل في حيي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتل الهوا في الجنوب الغربي، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.


وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء، و145 جريحا، ما يرفع عدد الشهداء إلى 28576، والجرحى إلى 68291، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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