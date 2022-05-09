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الإثنين، 09-05-2022 02:28 م

الاحتلال يعتقل شابان من بلدة قراوة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيين من بلدة قراوة بني حسان، وأغلقت مدخلي قرية حارس.

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وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قراة بني حسان واعتقلت الفلسطينيين ساهر عمار مرعي (20 عاما)، وعوض مصطفى مرعي (23عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حارس غرب سلفيت، وأغلقت مدخليها الرئيسيين .


وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا": إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأضاف: أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية الرئيسيين وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول والخروج منها.

 

وفا

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