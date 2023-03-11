الاحتلال يعتقل شابا فلسطينيا على حاجز عسكري قرب نابلس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري قرب نابلس، واستولت على مركبته.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة شبان على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، والذي يفصل محافظة نابلس عن محافظة جنين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسلام أبو زينة، واستولت على مركبته، فيما احتجزت الشابين محمد زكريا زبيدي، وأسامة محمود السعدي، اللذين كانا بصحبته، وأطلقت سراحهما لاحقا.



كما داهمت تلك القوات قرى وبلدات الزبابدة، ومركة، ومسلية، وعرانة، وعابا، وتعنك، ورمانة، والطيبة، وعانين، وشارع جنين- الناصرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا