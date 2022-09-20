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الثلاثاء، 20-09-2022 04:54 م

الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخرين في القدس

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا واستدعت آخر من قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطور، واعتقلت الشاب علاء أبو الهوى من مكان عمله، وسلمت الشاب عبد الرحمن أبو غنام أمر استدعاء للتحقيق بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.


وكانت قوات لاحتلال قد اعتقلت ثمانية شبان في القرية في وقت سابق عرف منهم: أيهم ناجي أبو جمعة، ومحمود البعراني، ومحمد أبو جمعة، ومحمود ومحمد ومصطفى أبو الهوى.


كما استدعت قوات الاحتلال عضو حركة "فتح" إقليم القدس عاهد الرشق، للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.

 

 

وفا

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