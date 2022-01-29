السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

هل تعوض الحكومة أو شركات الكهرباء المواطنين المتضررين من الانقطاع ؟

استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا بكميات محدودة

مناهل مفتوحة خطرا على المارة في الزرقاء

1759 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

مدارس خاصة تخالف قرار التربية و تعلن بدء التعليم عن بعد

الحاج توفيق: لم تردنا أي شكاوى حول الأسعار خلال المنخفض

الاقتصاد الرقمي: تفعيل الهوية الرقمية على سند ليس إجباريا

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

السبت، 29-01-2022 01:43 م

الاحتلال يعتقل شابين من سلوان ويفرج عن آخر بشرط الابعاد عن الأقصى

16434535783155120


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفرجت عن آخر بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شويكي، وعادل الجعبري، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.


وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب مجد كبها، وهو من داخل أراضي عام 1948، أثناء تواجده قرب أحد أبواب الأقصى، واقتادته لأحد مراكزها، ولكنها أفرجت عنه بعد ساعات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 5 أيام.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2e126570-bebf-4874-8313-2e9e2d3a159a

الأسير المريض ناصر أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه

1567585165vyUer

الاحتلال يغلق المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

سجون

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ29

احتلال ٣

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

س

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

غاز احتلال

الاحتلال يطلق قنابل الغاز في جنوب قطاع غزة

أخبار متعلقة
YiHXP

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل ابن شقيقه

9998884386

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

vkn0luomzm_fi9s0brhwt5ykqucixpys

الاحتلال يهدم منزلا في سلوان

خلال-فبراير..-أبرز-انتهاكات-الاحتلال-في-القدس-والأقصى-750x405-1

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

20170819041844

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في سلوان