الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا من الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزمي ادويك من منطقة بير حرم الرامة شرق مدينة الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلدتي حلحول، والظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

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المصدر: وفا