الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم

مراكز التطعيم الخميس - روابط

فتح معبر رفح اليوم أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا

اشتداد تأثير الكتلة الحارة الخميس

السعودية وقطر توقعان وثيقة هامة

السفارة الأميركية تنصح الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الخميس، 26-08-2021 09:06 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

XcxST


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا فلسطينيا من الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عزمي ادويك من منطقة بير حرم الرامة شرق مدينة الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلدتي حلحول، والظاهرية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202125223130935797670

فتح معبر رفح اليوم أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة

00

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح الخميس لغايات إدخال البضائع وعودة العالقين

w

14 مصابا في قمع الاحتلال لمسيرة شعبية

20200605124015afpp-afp_1sw745.h-730x438

جيش الاحتلال: نستعد لاحتمال عملية عسكرية في غزة

aaezs-1629899544

الاحتلال يقمع فعالية ضد شق طريق استيطاني جنوب نابلس

7765403191435026757-12a2ee1a-a033-4e57-9529-8e114d73ca87

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

أخبار متعلقة
7765403191435026757-12a2ee1a-a033-4e57-9529-8e114d73ca87

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

05111262025805518358337000733177

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

18

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء في الخليل

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت أمر

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

720212895636130247208

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل