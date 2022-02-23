الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، 13 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلا من: حمزة بسام جوابرة، وماهر شعبان الراعي، ويوسف وليد شعبان الراعي، وحمزة محمد عبد الرحمن جوابرة، وعمار محمود جوابرة، و احسان بنات ونجله آدم، ومحمد طافش ونجله حسام، وكامل ابراهيم ابو هشهش، كما اقتحمت بلدة حلحول واعتقلت: محمد بدر محمد زماعره ونجليه بدر وعز.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، و مداخل بلدات سعير و يطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا