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السبت، 10-02-2024 09:21 ص

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

احتلال


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطينيا، وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف خضير عوض (29 عاما)، واسماعيل انور حسني زعاقيق (26 عاما)، والجريح محمد ربيع ابو عياش(23 عاما)، ومحمد خليل ابو عياش (25 عاما)، وخليل محمد ساريه ابو عياش ( 50 عاما )، وحمد محمود تايه ابو عياش (26 عاما)، وياسر كريم اخليل ( 24 عاما)، ومروان خالد حسين اخليل (52 عاما)، ومحمد فخري اخليل (28 عاما)، وجمال خليل ابو ماريا (55 عاما)، ومهدي البربراوي (26 عاما)، وعماد ربحي ابو ماريا (35 عاما)، ومحمد رامي صبري عوض(23 عاما)، ومحمد مروان اخليل (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منازلهم.


كما  داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام  عرف من أصحابها: انور حسني زعاقيق، ومحمود داوود العلامي، واكرم عبد الحميد اخليل، وجودات سليمان بحر، وجمال خليل ابو ماريا، وهشام خليل ابو ماريا، ومنزل الشهيد مفيد عبد الحميد اخليل.


وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل سبع مداخل، وهي مدخل جالا المؤدي الى حلحول، ومدخل صافا المؤدي الى البلدة وبلدة صوريف، ومدخل شارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي الى البلدة وشارع 60، ومدخل طريق العين المؤدي الى شارع البقعة، وتسكير منطقة شعب قنوص وشعب اسير، وطرق فرعية أخرى.


 




 

 


 

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