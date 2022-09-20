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الثلاثاء، 20-09-2022 04:04 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

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الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما تم اعتقال 15 فلسطينيا وتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران في مناطق متفرقة بمدن رام الله والبيرة وطوباس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 




 

 


 

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