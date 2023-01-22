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الأحد، 22-01-2023 03:55 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

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الوكيل الاخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات.

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وقال نادي الأسير في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة عشر فلسطينيا بمناطق متفرقة في الضفة الغربية جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال الاسرائيلي بحجة المشاركة في أعمال مقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.


الى ذلك أطلق مسلحون فلسطينيون النار على حاجز لجيش الاحتلال عند مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على الأراضي الفلسطينية بالقرب من نابلس.

بترا





 




 

 


 

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