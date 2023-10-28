عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع غزة

الوكيل الاخباري-

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تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنا مع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول الجاري.وكانت معظم الولايات التركية، قد شهدت مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد شعبنا.واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.