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الخميس، 18-04-2024 10:26 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من نابلس بينهم فتاة

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الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في محافظة نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيمي عسكر القديم، والجديد، والمنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين وهم: سمير الترتير، والشقيقان خالد ومعتصم صقر، ومهند قمحية، وجواد كلبونة، ومحمد أحمد شاويش، وعز أحمد غزاوي، وشرقاوي يوسف شرقاوي، وعاطف خروشة، وأحمد قطناني، وسامح الديري، والفتى محمد حبوب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة شيماء رواجبة، وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، من حي المساكن الشعبية شرق نابلس، بعد أن فتشت منزلها. 

وكانت قوة احتلالية قد اقتحمت قرية مادما جنوبا واعتقلت الفلسطينيين إبراهيم هشام إبراهيم دوابشة، وجبير عبد الحميد حسين دوابشة، بعد أن فتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.

 




 

 


 

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