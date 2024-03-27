الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

تعديل درجة 888 موظفا في التربية إلى راتب السنة والدرجة من الفئة الأولى - أسماء

ترجيح إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية قبل عيد الفطر

دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا

الخارجية الروسية تدعو الروس لتقييم المخاطر عند الرغبة بالسفر إلى الخارج

الأمطار والرياح القوية تعرقل حركة الطيران في سوتشي

الاعلان عن طرح عطاء استثمار استراحة زي السياحية

مع ارتفاع الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر الليرة الإنجليزية ؟

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

ارتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

الأربعاء، 27-03-2024 12:40 م

دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا

خخ


الوكيل الاخباري - أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

اضافة اعلان


وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة "بيندمانز إل إل بي" للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.


وأشار البيان إلى أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.


وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ"مراجعة قضائية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa38974-645x375

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط دوار الكويت

w980-p16x9-2023-11-01T191605Z_627810186_RC2U14AUZMAB_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-NETANYAHU

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

586881211

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا

548989_6_1710947717

الهلال الأحمر: نقلنا شهيدا و3 مصابين من شرق مخيم البريج

هه

البرلمان العربي يدعو لإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال

خخخخخ

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

أخبار متعلقة
ااا

أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

احتلال٢

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

الاونروا

كندا تعلن أنها ستستأنف تمويل الأونروا

١

إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

٨٨٨

الأونروا: الوضع في قطاع غزة بتجاوز كل الأوصاف

توغل1

أستراليا وآسيان تدعوان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة