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الأربعاء، 31-01-2024 11:30 ص

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم امرأتان

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا من الضفة، بينهم امرأتان.

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فمن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى خرفان، من بلدة عزون، شرقا، والشابين ناصر الصوص، وعطية نجار، من المدينة.


ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين منتصر، وجهاد يوسف عيد، ووالدتهما نجوى، من شارع التعاون في المدينة. 


ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ريهام فتحي عودة، والشاب محمود أحمد فرارجة (37 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وعصام عبيد الله طقاطقة (24 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعتز أسامة المصري (22 عاما) من هندازة شرقا، ويوسف مراد سلهب (20 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عساف عدنان عساف، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. 


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وسامح ياسر فاخوري، ومحمد وليد فشافشة، من بلدة جبع جنوب جنين.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبادة أمجد حمودة (23 عاما)، من قرية خربثا بني حارث، غرب المحافظة.


 




 

 


 

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