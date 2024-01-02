قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية

الوكيل الاخباري -

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة، وتزايدت اقتحامات الاحتلال بالضفة منذ معركة طوفان الأقصى.فقد اقتحمت مخيم جنين ودارت بينها وبين المقاومة اشتباكات عنيفة في حارة الدمج غربي المخيم.وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، ومخيم عين السلطان وانتشرت في شوارعه.وشلمت اقتحامات قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله، وقامت بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الإنارة، خلال اقتحامها للقرية.