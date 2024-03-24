الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

إغلاق محيط محكمة منطقة باسماني بموسكو لنقل منفذي هجوم "كروكوس"

بعد إعلان إصابة كيت بالسرطان.. بيان جديد من قصر كنسينغتون

نيجيريا.. تحرير أكثر من 250 تلميذا خطفهم مسلحون

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

الربيع يعيد الحيوية والانتعاش للقطاع السياحي

الخصاونة يؤكد ضرورة توفير مخزون سلع ومواد غذائية آمن بأسعار عادلة

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 12:45 م

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

احتلال 55


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 16  فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

اضافة اعلان


وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.


وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

8 شهداء بغارات الاحتلال على مدينة رفح

lvl220240308062342482

شهيدان ومصابون بقصف منزل في رفح

0JfLS

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

549604_6_1711128677

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

ظظ

غارات إسرائيلية على أراض زراعية جنوب رفح

م

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

أخبار متعلقة
احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

احتلال 999

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

شهداء6

استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

شهداء

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

٢٢٢

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي