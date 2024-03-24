الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 16 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

