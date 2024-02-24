السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

شركس: الاحتياطيات الاجنبية في الأردن 18.2 مليار دولار

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

العلاج بالضوء الأحمر يخفض نسبة الغلوكوز في الدم

تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

البنك المركزي قاد الاقتصاد الوطني خلال ربع قرن باقتدار ليبقى منيعا وقويا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

التعامل مع 923 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

من مغرب اليوم ولغاية فجر غداً .. حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟

السبت، 24-02-2024 10:29 ص

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

شهداء


الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الواحد والأربعين بعد المئة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال، استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى، وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف.


كما تعرضت أحياء الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدينة غزة إلى قصف مدفعي مكثف، مخلّفا عشرات الإصابات.


واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح وسط قطاع غزة.


وأسفر القصف المدفعي على المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، عن ارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين بجروح.


كما نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس، التي دمر الاحتلال كافة المنازل فيها، بحجة إقامة منطقة عازلة، حسب ما أعلنته منظمة "بتسليم" الإسرائيلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٣

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

٢

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

٢٢٢

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 29606

ت

جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك غزة

شهدا

انتشال جثماني شهيدين في خان يونس

هه

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

أخبار متعلقة
زز

الاحتلال يصيب موظفين من شركة الاتصالات الفلسطينية بالرصاص

هدم

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

دفن

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

33385127-1706185620

%66 من أهالي غزة يعانون من الأمراض لنقص المياه

اعتقالات.jpg-82ad3674-2055-409c-9ebc-95ec5a3aa236.jpg-4de78447-3dfd-45ce-805c-cf6eaca0d5a9

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة والعشرات من خان يونس

WhatsApp Image 2024-01-25 at 1.59.58 PM

استشهاد 20 وإصابة 150 آخرين بإطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون المساعدات