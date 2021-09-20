الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا ويرفع حالة التأهب بالضفة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين السبعة عشر بزعم أنهم مطلوبون. من جهة اخرى، اعلن جيش الاحتلال، اليوم، عن رفع حالة التأهب خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية تحسبا لوقوع مواجهات في الضفة الغربية، لا سيما بعد إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع وما صاحبها من غضب في الشارع الفلسطيني.

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