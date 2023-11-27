الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 29 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بني نعيم شرق الخليل كلا من: عبد المجيد أبو جارور، ومصعب أبو جارور، وعبد الحميد أبو جارور، ونبيل أبو لذوع، وأبنائه أحمد وأنس ووليد ومحمد، وأمين داوود الخضور، وعادل سالم بلوط، وسالم خضر حميدات، وجهاد أمواس مناصرة، ومنير فرح المعلم الحجوج، ونجله محمد، وعبد الكريم صبيح زيادات، ويحيى خضر عطا حميدات، وشقيقه عدي، وعلي غالب حميدات، وعلي عيسى الخضور، وأشقائه محمد وإبراهيم ويزن، وأمير يوسف الخضور، وحسن عطية الخضور، ومحمود الخضور، وإياد بلوط، وجمال عود الله صوالحة، بعد مداهمة منازلهم.

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