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الأربعاء، 03-04-2024 12:52 م

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفية وعمال من قطاع غزة

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وعدد من عمال غزة، أثناء تواجدهم في مدينة رام الله.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.


وأضافا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (7990)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


 




 

 


 

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