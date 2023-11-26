الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

التهاب رئوي غامض يتفشى بالصين والسلطات تستبعد وجود فيروس جديد

الصفدي يبدأ زيارة عمل لبرشلونة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

إرجاء جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء

وزير الطاقة: عقد سفينة الغاز العائمة في العقبة ينتهي في 2025

نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات بالاردن الشهر المقبل بهذه النسب

الخرابشة: الحكومة باعت حصتها من اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية للمصفاة

وفا: الاحتلال يخترق الهدنة ويصيب 7 فلسطينيين بالرصاص في غزة

وزير الطاقة: الاحتياط من الغاز في الأردن يكفي 60 يوماً

عاجل

القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

الأحد، 26-11-2023 01:12 م

الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

f6fc63c5-7a0c-478a-a79c-7cec2abc2a50


الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات متفرقة.

اضافة اعلان


وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اعتقلت أمس السبت منفذ عملية حوارة خلال اقتحام جنين ، وذلك بعد 3 أشهر من تنفيذه عملية إطلاق النار أدت الى مقتل إسرائيليين إثنين.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، اليوم الأحد ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس ، ونقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال .


وطالت الاقتحامات والمداهمات عشرات المنازل التي تم تفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

 

لمزيد من اخبار فلسطين انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

1620683717-6371-1

القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها ضمن معركة طوفان الأقصى

n8Zc6xEICXCuU2N181ZkRVvkXeEAebag0gFZ5mwL

الدفاع المدني بغزة: نحتاج لمعدات للبحث عن المفقودين

2023_10_30_12_10_38

الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان

WhatsApp Image 2023-11-26 at 11.57.55

وفا: الاحتلال يخترق الهدنة ويصيب 7 فلسطينيين بالرصاص في غزة

main_image6560dc133b84c

اعلام عبري : مصلحة السجون تسلمت قائمة باسماء الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم اليوم

أخبار متعلقة
10163821586343364985533133588323

الاحتلال يغلق حاجز الجيب في القدس المحتلة

اعتقالات-ليلة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالقدس المحتلة

10202320171052657911521

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

1

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية

اسعاف 5

إصابة شاب بجروح برصاص شرطة الاحتلال في القدس

fa200-1698526124

الاحتلال يقتحم عددا من أحياء القدس ومواجهات في مخيم شعفاط