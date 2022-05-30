الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويفرض إجراءات مشددة في القدس

الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.



في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شرق القدس المحتلة، برفقة كلاب بوليسية وداهمت متجرا هناك.

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