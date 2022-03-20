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الأحد، 20-03-2022 04:25 م

الاحتلال يعتلي سطح الحرم الإبراهيمي الشريف

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الوكيل الإخباري-اعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سطح الحرم الإبراهيمي الشريف.

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وقال مدير الحرم غسان الرجبي لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اعتلت سطحه بشكل مفاجئ، ومنعتهم من الوصول الى المكان.


وأشار الى ان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينفذها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق الحرم الابراهيمي ومحيطه، حيث يستمر الاحتلال منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي بأعمال والحفر والبناء في ساحة الحرم الإبراهيمي، وتدمير معالمه التاريخية، ولاحكام قبضتها عليه، بذريعة إنشاء مصعد للمستوطنين.

 

وفا

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