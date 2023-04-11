الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 11-04-2023 06:58 م

الاحتلال يعلق اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر

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الوكيل الإخباري - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بدءا من يوم غد، وذلك خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

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ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن المستوى السياسي في "إسرائيل" قرر وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى، بدءا من الغد، حتى نهاية شهر رمضان.


وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "في ختام تقييم شامل للوضع الأمني، أوعز رئيس الحكومة نتنياهو بتسهيل كل الإجراءات لوصول المستوطنين إلى حائط البراق، كما تقرر منع وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، حتى نهاية شهر رمضان، بناءً على توصية بالإجماع من وزير الدفاع يؤاف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي".


بترا

 




 

 


 

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