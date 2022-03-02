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الأربعاء، 02-03-2022 02:53 م

الاحتلال يعيد هدم منشآت تجارية في حزما

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الوكيل الإخباري-أعادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

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وقال رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال أعادت هدم منشآت تجارية تستخدم كورش للمركبات، قرب الشارع الرئيسي في حزما، وتشكل مصدر رزق لـ13 عائلة، مشيرا إلى أن الاحتلال كان قد هدمها قبل شهرين، وجرى إعادة بنائها.


وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف هدم المنشآت التجارية الواقعة في أطراف البلدة، بحجة أن المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

 

وفا

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