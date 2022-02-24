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الخميس، 24-02-2022 04:18 م

الاحتلال يخطر عائلة في جبل المكبر بهدم منزلها

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الوكيل الإخباري-أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الخميس، عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة بهدم منزلها ذاتيا.

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وأفادت مراسلتنا في القدس بأن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة عناصر شرطية بلدة جبل المكبر وأخطرت عائلة شقيرات بالبلدة بهدم جزء من منزلها المقام ذاتيا ودفع 19 ألف شيقل غرامة مالية، أو تغريمها تكاليف الهدم في حال هدمتها آليات الاحتلال.


وقال مالك المنزل محمود شقيرات: "بنيت شقة سكنية عبارة عن بركس حتى يعيش فيها ابني بعد زواجه، وبعد 7 سنوات من البناء سلّمتنا بلدية الاحتلال إخطارا بهدم هذا البناء وإعادته لوضعه السابق".


وأكد شقيرات أنه توجه مرارا وتكرارا لبلدية الاحتلال من أجل الحصول على ترخيص للبناء، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست إلّا "إجراما"، وتُكلف مئات الآلاف من الشواقل، وتخضع لشروطٍ تعجيزية.


وتابع: تم توجيه القضية إلى محكمة الاحتلال، وهناك تم تغريمي بما يقارب 19 ألف شيقل، على أن أقوم باستكمال إجراءات الترخيص، وبعد طول انتظار رفض طلبي للحصول على المنزل واخطرنا اليوم بهدمه ذاتيا أو بآليات الاحتلال مع تغريمنا تكاليف الهدم".

 

وفا

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