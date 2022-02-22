سلطات الاحتلال تسلم 110 أوامر هدم في الطيرة بأراضي 48

الوكيل الإخباري-سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 110 أوامر هدم لأصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث داخل أراضي العام 1948.

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وقالت بلدية الطيرة بأن من بين المباني المهددة بالهدم 46 منزلا، و64 مصلحة تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة.



وقال أصحاب المنازل والمحال التجارية المهددة بالهدم، إنهم يواجهون منذ سنوات مخططا لترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء عليها، تحت عدة ذرائع تحججت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدار عقود للهيمنة على أراضيهم، منها تمرير خط الكهرباء فوقها، كما الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح إقامة شارع "عابر إسرائيل" وسكة القطار القطرية.



وترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلية إصدار تراخيص بناء لأهالي مدينة الطيرة، ما يدفعهم للبناء على أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططا لاقتلاعهم.



وقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بهدم عشرات المباني بالمدينة في السنوات الأخيرة، وتستهدف اليوم 110 مباني تلقى أصحابها أوامر هدم لها.



وفا

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