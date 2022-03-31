الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 02:24 م

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشارع الرئيس الواصل بين محافظتي بيت لحم والخليل أمام حركة المركبات.

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وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الاستيطاني رقم 60، ومنعت المركبات من المرور عبره، حيث تم تحويل حركة السير باتجاه الشارع المار من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.


وأضافت المصادر أن الاحتلال أغلق منطقتي عقبة حسنة والنشاش على المدخلين الغربي والجنوبي لبلدة الخضر ومحافظة بيت لحم بشكل عام.

 

وفا

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